Thời tiết hôm nay (15-10): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông rải rác

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (15-10):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 21-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-33 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-33 độ C.

Thời tiết hôm nay (15-10): Bắc Bộ sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.