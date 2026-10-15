Thời tiết hôm nay (15-10): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông rải rác
Thời tiết hôm nay (15-10): Bắc Bộ sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng; tại miền Trung, mưa có xu hướng giảm dần, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối, cục bộ mưa to.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (15-10):
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 21-33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-33 độ C.
TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-33 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 22-33 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-32 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.
Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1-2m.
Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 1-2m.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-hom-nay-15-10-bac-bo-ngay-nang-nam-bo-mua-dong-rai-rac-1060587