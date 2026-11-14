Thời tiết hôm nay (14-11): Nhiều nơi có mưa dông, cảnh báo lốc, sét

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (14-11):

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ 18-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; sáng sớm trời rét; nhiệt độ 15-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ; sáng sớm trời rét; nhiệt độ 16-25 độ C.

Thời tiết hôm nay (14-11): Nhiều nơi có mưa dông. Ảnh minh họa: thuongtruong.com.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ; nhiệt độ 25-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sau có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông cấp 4; sóng cao 1,5-2,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4; sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.