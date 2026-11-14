Thời tiết hôm nay 14/11: Bắc bộ trời rét, Nam bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Bắc bộ ngày 14/11 phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Ảnh minh họa.

Ngày 14/11, thời tiết Bắc bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vài nơi. Từ trưa, mây giảm dần, một số khu vực có nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ tại Hà Nội phổ biến 16–18 độ C, cao nhất trong ngày khoảng 22–24 độ C.

Tại khu vực Tây Bắc bộ, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi xuống 12–15 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động 22–25 độ C, một số nơi thấp hơn 21 độ C.

Đông Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây và có nắng. Trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi rét hơn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22–25 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, mưa rào và dông xuất hiện rải rác ở một vài địa điểm. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, cao nhất 24–27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C; cao nhất 29–32 độ C, phía Bắc có nơi dưới 29 độ C.

Tại cao nguyên Trung bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, cao nhất 28–31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ tiếp tục có nắng trong ngày. Đến chiều tối và đêm, mưa rào, dông xuất hiện rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 31–34 độ C. Riêng TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 31–33 độ C; chiều tối có thể có mưa dông.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khi có mưa lớn, cần chú ý nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 14/11/2026

Nhiệt độ thấp nhất – cao nhất (°C) · Nhấn từng khu vực để xem chi tiết

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Tây Bắc bộ

Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Đông Bắc bộ

Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Duyên hải và cao nguyên Trung bộ

Duyên hải có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc đêm có nơi mưa to; cao nguyên ngày nắng, có mưa dông vài nơi.

Nam bộ

Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Nhiệt độ trong bảng là khoảng dự báo theo vùng khí tượng, không phải số liệu dự báo riêng tại từng trạm của mỗi tỉnh. Các địa phương có địa bàn thuộc hai vùng khí tượng cần đối chiếu bản tin chi tiết.