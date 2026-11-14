Thời tiết hôm nay 14.11: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ mưa dông

Tại Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông vài nơi, đến trưa chiều trời hửng nắng; riêng Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12–15°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa – Huế phổ biến 24–27°C, Duyên hải Nam Trung Bộ 29–32°C, Cao nguyên Trung Bộ 28–31°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

TP. Hà Nội: Trưa chiều hửng nắng

Nhiệt độ thấp nhất: 16–18°C

Nhiệt độ cao nhất: 22–24°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời rét, đến trưa chiều giảm mây trời nắng.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 15–18°C, riêng khu Tây Bắc 12–15°C

Nhiệt độ cao nhất: 22–25°C, có nơi dưới 21°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời rét, ngày hửng nắng và có nơi mưa rào và dông vài nơi.

Đông Bắc Bộ: Trưa chiều giảm mây trời nắng

Nhiệt độ thấp nhất: 16–19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C

Nhiệt độ cao nhất: 22–25°C, vùng núi cao có nơi dưới 20°C

Dự báo: Sáng sớm và đêm trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa – Huế: Mưa rào và dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 24–27°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa dông vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29–32°C, phía Bắc có nơi dưới 29°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Có nơi trên 31°C

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày nắng, vài nơi có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Chiều tối mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.