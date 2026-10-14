Thời tiết hôm nay 14.10: Chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu

Tại Hà Nội, chất lượng không khí ở mức xấu, khi chỉ số AQI dao động trong khoảng 115-130 từ sáng sớm đến chiều tối, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh có chất lượng không khí tốt hơn, với chỉ số AQI từ 70-80, duy trì ở mức khá. Người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài và sử dụng khẩu trang phù hợp khi di chuyển.

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm có sương mù

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C, có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng và đêm có mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Vùng núi trời mát

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế: Quảng Trị đến Huế mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Từ Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Chiều tối có mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.