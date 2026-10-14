Thời tiết hôm nay 14/10: Bắc Bộ nắng, miền Trung có nơi mưa trên 80mm

Ngày 14/10, Bắc bộ phổ biến trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33°C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/10, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Bắc bộ duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày trời nắng, nhiều khu vực miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa dông. Tại Nam bộ và một phần cao nguyên Trung bộ, mưa có xu hướng gia tăng về chiều tối.

Bắc bộ trời nắng, nhiệt độ cao nhất trên 33°C

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 14/10 có mây, ban ngày trời nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 31-33°C.

Khu vực Tây Bắc bộ sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C; cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc bộ cũng duy trì trạng thái trời nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C; cao nhất 30-33°C, một số nơi trên 33°C.

Miền Trung tiếp tục mưa dông, có nơi mưa to

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có sự khác biệt về thời tiết giữa các địa phương. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ban ngày trời nắng, đêm không mưa. Trong khi đó, Quảng Trị và TP Huế nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ toàn khu vực thấp nhất 22-25°C, cao nhất 30-33°C.

Đáng chú ý, khu vực duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục có mưa dông. Từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Khu vực phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi.

Theo cơ quan khí tượng, từ sáng sớm đến đêm 14/10, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Nhiệt độ khu vực duyên hải Nam Trung bộ thấp nhất 23-26°C, cao nhất 29-32°C.

Tại cao nguyên Trung bộ, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối, mưa rào xuất hiện rải rác, có nơi có dông; phía Nam cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, cao nhất 29-32°C.

Nam bộ đề phòng mưa dông vào chiều tối

Tại Nam bộ, ngày 14/10 có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Dự báo chiều tối và tối 14/10, Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông và sinh hoạt.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại miền Trung

Theo cảnh báo phát lúc 4h37 ngày 14/10, trong 6 giờ tiếp theo, một số khu vực thuộc Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, ven suối nhỏ.

Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Người dân tại những địa phương có nguy cơ mưa lớn cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo mới nhất, chủ động phòng tránh khi di chuyển qua khu vực ngập sâu, sông suối và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.