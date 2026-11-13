Thời tiết hôm nay 13/11: Hà Nội sáng có mưa, Bắc bộ trời lạnh, Nam Trung bộ có nơi mưa to

Ngày 13/11, Hà Nội và nhiều địa phương Bắc bộ tiếp tục có mưa vào buổi sáng, trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Bắc bộ ngày 13/11 phổ biến nhiều mây, có mưa trong buổi sáng, sau giảm dần. Nhiệt độ cao nhất dao động 22-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Tại Hà Nội, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Trời lạnh, một số nơi rét.

Đông Bắc bộ sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau giảm mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 22-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Trung có nơi mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C. Phía Bắc khu vực trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban đêm mưa giảm, còn xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C, phía Bắc có nơi dưới 28 độ C.

Đáng chú ý, trong bản tin phát lúc 2h27 ngày 13/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa trong 6 giờ tiếp theo.

Cơ quan khí tượng cũng phát cảnh báo tương tự lúc 1h28 đối với các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai.

Nam bộ mưa dông vào chiều tối

Khu vực cao nguyên Trung bộ ngày 13/11 có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Tại Nam bộ, ban ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mưa dông xuất hiện rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Riêng TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C. Mưa rào và dông có thể xuất hiện vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông tại duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 13/11/2026

Nhiệt độ theo dự báo khu vực của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hà Nội (1 tỉnh, thành)

Sáng mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; trời lạnh.

Tây Bắc bộ (4 tỉnh, thành)

Sáng sớm có mưa rào rải rác, có nơi có dông; sau mưa vài nơi, trời lạnh, có nơi rét.

Đông Bắc bộ (10 tỉnh, thành)

Sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau giảm mưa, trời lạnh.

Thanh Hóa - Huế (5 tỉnh, thành)

Có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc trời lạnh.

Duyên hải và cao nguyên Trung bộ (6 tỉnh, thành)

Duyên hải có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to; cao nguyên có mưa dông rải rác chiều tối.

Nam bộ (8 tỉnh, thành)

Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa dông rải rác.

Lưu ý: Nhiệt độ trong bảng là khoảng dự báo cho từng khu vực khí tượng, không phải dự báo riêng cho từng tỉnh. Các tỉnh mới có địa bàn trải qua hai vùng khí hậu được hiển thị theo từng vùng. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bản tin ngày và đêm 13/11/2026.