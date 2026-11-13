Thời tiết hôm nay (13-11): Bắc Bộ trời rét, nhiều nơi có mưa dông

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (13-11):

TP Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ 18-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; trời rét; nhiệt độ 13-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trời rét; nhiệt độ 10-25 độ C.

Thời tiết hôm nay (13-11): Bắc Bộ trời rét. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; nhiệt độ 18-26 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-30 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 5; sóng cao 2,0-3,0m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.