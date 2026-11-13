Thời tiết hôm nay 13.11: Bắc Bộ mưa rét, có nơi mưa rất to

Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông; riêng Đông Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, vùng núi cao Đông Bắc Bộ có nơi dưới 14°C.

Tại Trung Bộ tiếp diễn có mưa lớn, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào sáng và đêm.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30–33°C.

Người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

TP. Hà Nội: Sáng có mưa dông, trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 16–18°C

Nhiệt độ cao nhất: 22–24°C

Dự báo: Trời rét, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều và đêm có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Tây Bắc Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 14–17°C, có nơi dưới 13°C

Nhiệt độ cao nhất: 22–25°C, riêng khu Tây Bắc 20–22°C

Dự báo: Trời rét, ngày có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 15–18°C, vùng núi cao có nơi dưới 14°C

Nhiệt độ cao nhất: 22–25°C

Dự báo: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trời rét. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa – Huế: Cục bộ có mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C

Nhiệt độ cao nhất: 23–26°C

Dự báo: Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng TP. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3.

Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa lớn

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa rào rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Chiều và đêm cục bộ có mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 30–33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.