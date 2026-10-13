Thời tiết hôm nay 13.10: Hà Nội ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 33°C

Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 18°C; nhiệt độ cao nhất 29-33°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, từ Quảng Trị đến TP Huế, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C, có nơi dưới 18°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Từ Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Cục bộ có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30°C

Dự báo: Ngày có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-31°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.