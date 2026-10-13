Thời tiết hôm nay (13-10): Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung và Nam Bộ có mưa dông

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (13-10):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ 18-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 20-33 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 22-33 độ C.

Thời tiết hôm nay (13-10): Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng. Ảnh minh họa: hanoimoi.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến TP Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 4-5; sóng cao 1,5-2,5m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.