Thời tiết hôm nay 13/10: Bắc bộ nắng ráo, miền Trung tiếp tục mưa lớn. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/10/2026, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc bộ nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, trong khi miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Tại Bắc bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C. Riêng Hà Nội, thời tiết chủ yếu nắng ráo, đêm không mưa, nhiệt độ dao động 22-33 độ C, gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có sự khác biệt về hình thái thời tiết. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vài nơi; từ Quảng Trị đến Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm dông.

Tại duyên hải Nam Trung bộ, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to; phía Nam xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều, tối. Nhiệt độ phổ biến 23-33 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ ngày có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Tại TP.HCM, nhiệt độ dao động 24-33 độ C, người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông khi di chuyển vào cuối ngày.

Miền Trung đề phòng mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Theo bản tin phát lúc 3h30 ngày 13/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 80mm.

Chiều và tối cùng ngày, Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Đáng chú ý, bản tin cảnh báo lúc 4h30 cùng ngày cho biết, trong 6 giờ tiếp theo, một số khu vực thuộc Quảng Trị, TP. Huế và TP. Đà Nẵng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và những tuyến đường thoát nước kém. Người dân tại khu vực miền núi cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, suối và những vị trí có nguy cơ sạt lở.

Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 13/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và hình thái thời tiết. Nhấn vào từng khu vực để thu gọn hoặc mở rộng bảng. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin.

☀️ Bắc bộ - 15 tỉnh, thành

🌧️ Trung bộ và Cao nguyên Trung bộ - 11 tỉnh, thành

🌦️ Nam bộ - 8 tỉnh, thành

Lưu ý: Các mức nhiệt trong bảng là dự báo tại điểm hoặc khu vực đại diện của địa phương, không phải giới hạn nhiệt độ trên toàn bộ diện tích tỉnh, thành. Các địa phương có nhiều vùng khí hậu được bổ sung thông tin trong cột Lưu ý.

Nguồn tổng hợp: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; dữ liệu dự báo thời tiết địa phương ngày 13/10/2026.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.