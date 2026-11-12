Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Thời tiết hôm nay (12-11): Bắc Bộ có mây, có lúc có mưa rào và dông; trời rét. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị và TP Huế) có mưa rào và dông rải rác, riêng TP Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng cao 2- 4m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5. Sóng cao 2-3m; trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.