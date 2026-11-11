Thời tiết hôm nay 11.11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa to

Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 11°C.

Trong ngày 11.11, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ trên 300mm.

Tại TP. Huế và Khánh Hòa, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50–100mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng ven biển Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8. Người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn.

TP. Hà Nội: Không mưa, trời rét

Nhiệt độ thấp nhất: 15–17°C

Nhiệt độ cao nhất: 22–24°C

Dự báo: Trời rét và không mưa. Gió đông bắc cấp 3–4. Trời rét.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều tối mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Vùng núi cao có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất: 14–17°C, có nơi dưới 11°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–22°C, có nơi trên 22°C

Dự báo: Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm và có mưa rải rác.

Đông Bắc Bộ: Trời rét, ven biển có gió giật cấp 7–8

Nhiệt độ thấp nhất: 13–16°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C

Dự báo: Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm và có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3–4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Thanh Hóa – Huế: Mưa tập trung ở phía Nam

Nhiệt độ thấp nhất: 16–19°C,

Nhiệt độ cao nhất: 20–23°C

Dự báo: Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị trời rét, có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Gió bắc đến tây bắc cấp 3–4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8. Riêng TP. Huế trời lạnh. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C

Nhiệt độ cao nhất: 26–29°C, có nơi trên 29°C

Dự báo: TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông; Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Gió đông bắc cấp 3–4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Phía Đông cục bộ có mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23°C

Nhiệt độ cao nhất: 26–29°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3.