Thời tiết hôm nay 11/11: Bắc bộ trời rét, miền Trung mưa lớn kéo dài

Ngày 11/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc bộ, khiến nhiều nơi trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/11/2026, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét về đêm và sáng sớm, trong khi khu vực Trung bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 22-24 độ C. Không khí lạnh duy trì khiến thời tiết rét, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm.

Các tỉnh Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ phổ biến nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Ban ngày, nhiệt độ dao động 20-23 độ C, có nơi cao hơn. Một số khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác.

Tại Trung bộ, mưa lớn tiếp tục là hình thái thời tiết đáng chú ý. Khu vực từ Huế, Đà Nẵng đến phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn.

Trong khoảng từ 19h ngày 10/11 đến 3h ngày 11/11, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa lớn. Đáng chú ý, trạm Trà Bồng (Quảng Ngãi) đo được 212,8 mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 188,8 mm và Bạch Mã (Huế) 138,2 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 11/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dự kiến từ ngày 12/11, mưa lớn tại Trung bộ có xu hướng giảm dần.

Tại Cao nguyên Trung bộ, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Trên biển, gió đông bắc tiếp tục hoạt động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió cấp 6, ban ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 3-5 m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn và dông lốc.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 11/11/2026

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc bộ: Nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, riêng Huế có mưa to đến rất to. Trời rét, riêng Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung bộ: Nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam bộ: Có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM: Có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.