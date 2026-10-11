Thời tiết hôm nay 11.10: Trung Bộ tiếp tục mưa to đến rất to, đề phòng ngập úng

Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C; cao nhất 28-32°C, có nơi trên 32°C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đáng chú ý, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp khi có mưa lớn.

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-32°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-32°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C, có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C, có nơi trên 31°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, vùng núi trời mát

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa to, có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30°C, có nơi trên 30°C

Dự báo: Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía Nam sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ:Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C, có nơi dưới 20°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.