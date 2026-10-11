Thời tiết hôm nay 11/10 ra sao?

Thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng. Từ Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị mưa rào rải rác và dông. Phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40 - 80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Thời tiết hôm nay (11-10): Bắc Bộ nhiều nơi ngày nắng. Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.