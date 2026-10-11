Thời tiết hôm nay (11-10): Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (11-10):

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-32 độ C.

Thời tiết hôm nay (11-10): Bắc Bộ nhiều nơi ngày nắng. Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-30 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ: 23-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-32 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 1,5-2,5m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2,5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió nhẹ; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.