Thời tiết hôm nay 11/10: Bắc bộ hửng nắng, Trung bộ giảm mưa nhưng vẫn lo sạt lở. Ảnh minh họa được tạo bởi sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày Chủ nhật (11/10), thời tiết Bắc bộ có sự chuyển biến khi mưa giảm, trời nắng trở lại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Đêm và sáng sớm, vùng núi tương đối mát, một số nơi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C.

Tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần.

Trung bộ giảm mưa, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn hiện hữu

Sau những ngày mưa lớn liên tiếp, mưa tại Trung bộ có xu hướng giảm dần. Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi xuất hiện dông.

Tuy nhiên, từ phía Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông trong ngày và đêm 11/10. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Đáng chú ý, cảnh báo khí tượng sáng 11/10 cho thấy nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại một số khu vực thuộc Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Mặc dù lượng mưa có xu hướng giảm, đất tại những khu vực đã có mưa lớn kéo dài vẫn có thể ở trạng thái bão hòa nước. Người dân vùng núi, ven sông suối và các tuyến đường qua đèo dốc cần đề phòng sạt lở, đặc biệt tại những vị trí đã xuất hiện vết nứt hoặc có dấu hiệu dịch chuyển đất đá.

Nam bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối

Tại cao nguyên Trung bộ, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ duy trì nền nhiệt cao nhất 30-33 độ C. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa gia tăng trên diện rộng hơn, cục bộ có nơi mưa to.

Theo cảnh báo phát lúc 3h30 ngày 11/10, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác trong chiều và đêm, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Mưa dông tập trung vào chiều tối và tối, có khả năng ảnh hưởng đến giao thông, nhất là tại các khu vực trũng thấp.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Biển Đông có gió mạnh, biển động

Trên biển, ngày 11/10, vùng Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và một số khu vực giữa, Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Các tàu thuyền hoạt động trên những vùng biển này cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 11/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

Nhấn tên khu vực để mở bảng. Trên điện thoại, vuốt ngang để xem đầy đủ các cột.

Bắc bộ 15 tỉnh, thành

Thanh Hóa – Huế 5 tỉnh, thành

Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ 6 tỉnh, thành

Nam bộ 8 tỉnh, thành

Lưu ý: Nhiệt độ trong bảng là mức dự báo tại điểm tham chiếu thuộc mỗi tỉnh, thành, không đại diện cho toàn bộ địa giới hành chính. Hình thái thời tiết và cảnh báo được tổng hợp theo khu vực.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày 11/10/2026.