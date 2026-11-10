Thời tiết hôm nay 10/11: Hà Nội rét 16 độ C, miền Trung mưa rất to

Ngày 10/11, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết Bắc bộ, khiến Hà Nội và nhiều địa phương trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Nhiệt độ tại Bắc bộ giảm sâu, phổ biến 15-18 độ C vào lúc 1 giờ sáng, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Trong ngày, gió đông bắc trên đất liền duy trì cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, thành phố Huế trời lạnh.

Hà Nội duy trì trời rét, nhiều mây

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 10/11 nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Đáng chú ý, số liệu quan trắc tại khu vực Hoàn Kiếm lúc 4 giờ sáng ghi nhận nhiệt độ 14 độ C, trời nhiều mây, không mưa, độ ẩm 87%. Nhiệt độ thực tế tại từng thời điểm, địa điểm có thể thấp hơn khoảng nhiệt độ dự báo chung cho toàn thành phố.

Tại Tây Bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển có gió mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Trung bộ mưa lớn, có nơi trên 450 mm

Trọng tâm thời tiết nguy hiểm trong ngày 10/11 tiếp tục tập trung tại Trung bộ. Từ đêm 9/11 đến rạng sáng 10/11, nhiều địa phương đã ghi nhận lượng mưa rất lớn.

Trong khoảng 19 giờ ngày 9/11 đến 3 giờ ngày 10/11, trạm Hương Phú (Huế) ghi nhận lượng mưa 567,6 mm; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 249,4 mm; Hướng Sơn (Quảng Trị) 220,6 mm và một điểm đo tại Đắk Lắk ghi nhận 221,6 mm.

Theo bản tin phát lúc 3 giờ 30 ngày 10/11, từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, thành phố Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-280 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Phía Nam Quảng Trị và phía Đông Đắk Lắk có mưa phổ biến 80-160 mm, cục bộ trên 250 mm. Khánh Hòa có mưa 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị trong sáng 10/11 có mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Dự báo từ ngày 12/11, mưa lớn tại Trung bộ có xu hướng giảm dần.

Nam Trung bộ mưa to, Nam bộ có nơi trên 34 độ C

Tại khu vực duyên hải Nam Trung bộ, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Biển động mạnh do gió mùa đông bắc

Trên biển, gió đông bắc hoạt động mạnh tại nhiều khu vực. Trong ngày và đêm 10/11, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Bản tin thời tiết toàn quốc

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 10/11/2026

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và hình thái thời tiết trong ngày. Chọn từng khu vực để xem chi tiết.

Hà Nội

16-22°C

Trời rét

Lai Châu

6-14°C

Rét đậm

TP.HCM

24-32°C

Có mưa

01. Miền Bắc 16 tỉnh, thành

Trời rét, nhiều mây, phần lớn ít mưa. Một số địa phương vùng núi có rét đậm. Thanh Hóa được xếp trong nhóm này theo bảng dữ liệu tổng hợp.

02. Miền Trung - Tây Nguyên 10 tỉnh, thành

Mưa xuất hiện tại nhiều địa phương. Khu vực Huế, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận cần đặc biệt chú ý cảnh báo mưa lớn, ngập úng và sạt lở đất.

03. Miền Nam 8 tỉnh, thành

Nhiệt độ ban ngày tương đối cao, nhiều nơi có mưa rào. Người dân cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh khi xuất hiện mưa.

Lưu ý: Trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đầy đủ nhiệt độ, thời tiết và khả năng mưa. Có thể chạm vào tiêu đề từng khu vực để thu gọn hoặc mở rộng.

Phạm vi dữ liệu: Nhiệt độ và xác suất mưa là dự báo tại điểm đại diện của mỗi tỉnh, thành phố, không phải giá trị đồng nhất cho toàn bộ địa phương. Xác suất mưa không phản ánh cường độ hay lượng mưa.

Cảnh báo: Mưa lớn tại Trung bộ có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Cần theo dõi các bản tin cảnh báo khí tượng mới nhất.

Nguồn: Số liệu dự báo theo tỉnh, thành tổng hợp từ chuyên trang Thời tiết của Báo Dân tộc và Phát triển - VietNamNet, cập nhật lúc 05h45 ngày 10/11/2026; tham khảo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia