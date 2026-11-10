Thời tiết hôm nay 10.11: Hà Nội mưa rét

Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Từ chiều tối 9.11 đến đêm 11.11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng ven biển Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Người dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với mưa lớn, gió mạnh, bảo đảm an toàn.

TP. Hà Nội: Trời rét, có mưa vài nơi

Nhiệt độ thấp nhất: 17–19°C

Nhiệt độ cao nhất: 19–21°C

Dự báo: Ngày trời rét và có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3–4. Trời rét.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34°C

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32–34°C, có nơi trên 34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, có nơi xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Vùng núi cao có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất: 15–18°C, có nơi dưới 12°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C, có nơi trên 24°C

Dự báo: Ngày trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm và có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ: Trời rét, có nơi dưới 12°C

Nhiệt độ thấp nhất: 15–18°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C

Nhiệt độ cao nhất: 20–23°C, có nơi trên 23°C

Dự báo: Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm và có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3–4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thanh Hóa – Huế: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15–18°C, phía Nam 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C

Dự báo: Ngày trời rét và có mưa vài nơi; riêng từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3–4, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26–29°C, phía Nam 30–33°C

Dự báo: Mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3–4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nam Bộ: Ngày mưa nắng đan xen

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C, có nơi trên 34°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.