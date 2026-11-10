Thời tiết hôm nay (10-11): Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ trời chuyển lạnh

Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3-4; trời rét; nhiệt độ 16-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ 15-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ 15-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa to đến rất to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; trời rét, riêng TP Huế trời lạnh; nhiệt độ 15-24 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh; sóng cao 4-6m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông Bắc cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m; trong mưa dông có khả năng cao trên 4m.