Thời tiết hôm nay 10/10: Trung bộ mưa lớn, có nơi trên 200mm

Ngày 10/10, mưa lớn tiếp diễn tại nhiều tỉnh, thành Trung bộ, có nơi trên 200mm. Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Mưa dông cũng xuất hiện tại nhiều nơi ở Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Trung bộ mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở đất

Từ sáng sớm đến hết ngày 10/10, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài đến hết đêm 10/10, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Trước đó, từ 19h ngày 9/10 đến 3h ngày 10/10, nhiều địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã ghi nhận mưa to đến rất to. Trong đó, trạm Hóa Thanh (Quảng Trị) ghi nhận lượng mưa 414mm; trạm Đồn Biên phòng 571 (Hà Tĩnh) ghi nhận 152,2mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường độ trên 80mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Dự báo từ ngày 11/10, mưa lớn tại các khu vực trên giảm dần.

Bắc bộ mưa dông cục bộ, Hà Nội cao nhất 29 độ C

Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và trung du xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và đồng bằng Bắc bộ có lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Tại Hà Nội, ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng phía Nam Sơn La và Phú Thọ có mưa dông, cục bộ mưa to trong ngày. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng Sơn La và phía Nam Phú Thọ phổ biến 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và trung du có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ và cao nguyên Trung bộ có mưa dông chiều tối

Tại duyên hải Nam Trung bộ, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Các khu vực phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng Lâm Đồng, chiều và đêm có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm mưa gia tăng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tại TP.HCM, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Biển Đông có gió mạnh, sóng cao tới 4m

Ngày và đêm 10/10, vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m, biển động.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1,5-2,5m. Gió giảm dần trong đêm.

Nhiều vùng biển khác tiếp tục có mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Trong ngày 10/10, các địa phương từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Người dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, xây dựng, du lịch cần theo dõi các bản tin cảnh báo để chủ động điều chỉnh lịch trình, bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết ngày 10/10/2026 tại 34 tỉnh, thành

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất (°C) và hình thái thời tiết. Bấm vào từng khu vực để mở hoặc thu gọn; trên điện thoại, vuốt ngang bảng để xem đủ thông tin.

34 tỉnh, thành4 khu vựcNgày và đêm 10/10

☁️Bắc bộ15 tỉnh, thành

Mưa dông cục bộ, một số nơi có nắng

🌧️Thanh Hóa – Huế5 tỉnh, thành

Mưa to, cục bộ mưa rất to

🌦️Duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ6 tỉnh, thành

Mưa lớn phía Bắc, dông chiều tối

⛈️Nam bộ8 tỉnh, thành

Chiều và đêm có mưa dông

Lưu ý dữ liệu: Trừ Hà Nội và TP.HCM, biên độ nhiệt trong bảng tham khảo theo vùng khí tượng, không phải dự báo chi tiết riêng cho từng tỉnh. Với các tỉnh có cả vùng cao và đồng bằng, nhiệt độ thực tế giữa các địa bàn có thể chênh lệch đáng kể.

Cảnh báo: Mưa lớn tập trung từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi; các nơi có mưa dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bản tin ngày 10/10/2026.