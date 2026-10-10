Thời tiết hôm nay 10.10: Trung Bộ có nơi mưa rất to, có nơi trên 200mm

Bắc Bộ có mưa dông vài nơi; Sơn La và phía Nam Phú Thọ có mưa rào, dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C; cao nhất 27-32°C.

Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ sáng sớm đến hết ngày 10.10, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, các khu vực cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu khi có mưa lớn.

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-29°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C

Dự báo: Ngày mưa nắng đan xen, chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều có nơi mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C, riêng khu Tây Bắc 19-22°C, có nơi dưới 19°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, riêng Sơn La và phía Nam Phú Thọ 26-29°C, có nơi trên 29°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng Sơn La và phía Nam Phú Thọ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C

Nhiệt độ cao nhất: 27-30°C, vùng núi có nơi trên 30°C

Dự báo: Mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa to, có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 25-28°C

Dự báo: Ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa lớn

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối cục bộ có nơi mưa to. Riêng Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nam Bộ: Cục bộ có nơi mưa rất to

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.