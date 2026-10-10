Dự báo chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; riêng Sơn La và phía Nam Phú Thọ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi trên 30 độ C.

Thời tiết hôm nay (10-10): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh minh họa: vietnamplus.vn

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 19-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-33 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió nhẹ. Sóng cao 1-2m, trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.