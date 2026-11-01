Thời tiết hôm nay 1/11: Nắng trên 34 độ, Tây Bắc và Việt Bắc đề phòng mưa to về đêm

Ngày 1/11, Bắc bộ phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C. Đêm nay, Tây Bắc bộ và khu vực Việt Bắc có mưa dông, cục bộ mưa to. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Bắc bộ ngày nắng, nhiều nơi có mưa dông về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/11, Bắc bộ có mây, ngày nắng. Riêng Tây Bắc bộ và khu vực Việt Bắc, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Tây Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Việt Bắc cần đề phòng mưa to cục bộ trong đêm.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Gió đông nam cấp 2-3.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Gió nhẹ.

Nam bộ và Cao nguyên Trung bộ có mưa dông

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tại TP.HCM, thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là tại những khu vực có mưa dông vào chiều tối và ban đêm.

Trên biển: Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

Ngày và đêm 1/11, Bắc vịnh Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 3-4, sóng cao 0,5-1,5m. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Nam vịnh Bắc bộ có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 3-4, sóng cao 0,5-1,5m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3-4, sóng cao 0,5-1,5m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, Lâm Đồng đến Cà Mau và Cà Mau đến An Giang có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Sóng biển phổ biến 0,5-1,5m, có thể cao hơn trong dông.

Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 4-5, sóng cao 1,5-2,5m.

Vùng biển đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 4, sóng cao 1-2m.

Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4, có nơi cấp 4; sóng cao 1-2m. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, sóng cao 0,5-1,5m. Trong dông, gió có thể giật cấp 7-8.

Các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 1/11/2026

Nhiệt độ và hình thái thời tiết các khu vực

Bắc bộ và Hà Nội

Trung bộ

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ

Lưu ý: Nhiệt độ trong bảng là khoảng dự báo theo khu vực; các địa điểm cụ thể có thể khác biệt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.