Thời tiết hôm nay 1.10: Nắng nóng vẫn bao trùm nhiều khu vực

Bắc Bộ ngày nắng, nhiều nơi có nắng nóng, tập trung ở khu vực đồng bằng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày. Duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội: Nắng nóng 34-36°C

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 34-36°C

Dự báo: Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C, riêng khu Tây Bắc 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, có nơi nắng nóng - chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Đồng bằng nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 35°C

Dự báo: Ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Thanh Hóa đến Huế: Tiếp tục nắng nóng

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 34-36°C, có nơi trên 36°C

Dự báo: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C, có nơi trên 34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ: Lâm Đồng có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 32°C

Dự báo: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ: Mưa dông rải rác vào chiều tối

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34°C

Dự báo: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.