Thời tiết hôm nay 1/10: Bắc bộ nắng nóng, Nam bộ chiều tối có mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 1/10: Đồng bằng Bắc bộ nắng nóng, Nam bộ chiều tối có mưa dông. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/10, nắng nóng tiếp tục duy trì tại đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 11-16 giờ.

Dự báo từ ngày 2/10, nắng nóng diện rộng kết thúc tại các khu vực trên.

Đồng bằng Bắc bộ có nơi trên 36 độ C

Tại Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ C.

Đông Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; khu vực đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Huế tiếp tục nắng nóng

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam bộ mưa dông về chiều, tối

Nam bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào, dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trong mưa dông tại các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại các vùng nắng nóng, người dân cần hạn chế hoạt động kéo dài ngoài trời trong khoảng 11-16 giờ; đồng thời lưu ý nguy cơ cháy, nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Đáng chú ý, đợt nắng nóng diện rộng tại đồng bằng Bắc bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo kết thúc từ ngày 2/10.

Nhiệt độ theo điểm/khu vực đại diện. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguồn: NCHMF.