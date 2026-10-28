Thời tiết hanh khô, chăm sóc da thế nào để tránh khô ráp, nứt nẻ?

Thời tiết hanh khô khiến làn da dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc, thậm chí nứt nẻ và ngứa ngáy. Các chuyên gia khuyến cáo, duy trì độ ẩm, làm sạch da đúng cách và bảo vệ da trước các yếu tố môi trường là những biện pháp quan trọng giúp làn da khỏe mạnh.

Vì sao da dễ khô khi thời tiết hanh khô?

Vào thời điểm giao mùa, đặc biệt khi độ ẩm không khí giảm, làn da thường phải đối mặt với tình trạng mất nước nhanh hơn. Lớp màng bảo vệ tự nhiên trên bề mặt da có thể bị suy yếu, khiến da trở nên căng, sần sùi, bong vảy và nhạy cảm hơn với các tác nhân bên ngoài.

Tình trạng này có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể, phổ biến nhất là mặt, môi, bàn tay, cẳng chân và những vùng da thường xuyên tiếp xúc với không khí lạnh. Người có làn da khô, người cao tuổi và trẻ nhỏ thường dễ gặp vấn đề hơn.

Không chỉ thời tiết, thói quen tắm nước nóng kéo dài, sử dụng xà phòng có tính tẩy rửa mạnh, rửa mặt quá nhiều lần hoặc ở lâu trong phòng điều hòa cũng có thể làm tình trạng khô da trầm trọng hơn.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, da có thể xuất hiện các vết nứt, gây đau rát, ngứa ngáy và làm tăng nguy cơ viêm nhiễm. Vì vậy, việc điều chỉnh thói quen chăm sóc da trong những ngày hanh khô là điều cần thiết.

Dưỡng ẩm đúng cách để duy trì hàng rào bảo vệ da

Dưỡng ẩm là bước quan trọng hàng đầu khi chăm sóc da trong thời tiết hanh khô. Các sản phẩm dưỡng ẩm có thể chứa những thành phần như glycerin, hyaluronic acid giúp giữ nước; ceramide hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da; hoặc petrolatum giúp hạn chế sự mất nước qua bề mặt da.

Để tăng hiệu quả, nên thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt hoặc tắm, khi da còn hơi ẩm. Với vùng da khô nhiều, có thể sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm đặc hơn và thoa lại khi cần thiết. Người có làn da nhạy cảm nên ưu tiên sản phẩm không chứa hương liệu, hạn chế nguy cơ kích ứng.

Thời tiết hanh khô khiến làn da dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc, thậm chí nứt nẻ và ngứa ngáy (Ảnh minh họa)

Đối với đôi môi, nên sử dụng son dưỡng có khả năng giữ ẩm, tránh liếm môi thường xuyên vì nước bọt bay hơi có thể khiến môi khô và nứt nẻ hơn. Khi môi xuất hiện vết nứt sâu, chảy máu hoặc kéo dài không khỏi, cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Bên cạnh đó, làm sạch da cần được thực hiện nhẹ nhàng. Nên sử dụng nước ấm vừa phải, tránh tắm nước quá nóng hoặc tắm quá lâu. Các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ giúp loại bỏ bụi bẩn mà không làm mất quá nhiều lớp dầu tự nhiên trên da.

Bảo vệ da từ bên trong và bên ngoài

Ngoài việc dưỡng ẩm, uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể, duy trì chế độ ăn cân bằng với rau xanh, trái cây, chất béo lành mạnh và protein cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe làn da. Tuy nhiên, uống thật nhiều nước không thể thay thế việc dưỡng ẩm trực tiếp, đặc biệt ở người có làn da khô.

Khi ra ngoài, người dân vẫn cần sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, ngay cả trong những ngày trời lạnh hoặc ít nắng. Tia cực tím vẫn có thể tác động đến da khi thời tiết âm u. Kết hợp che chắn bằng quần áo, mũ và kính phù hợp giúp hạn chế tác động của môi trường.

Trong nhà, có thể sử dụng máy tạo độ ẩm nếu không khí quá khô, đồng thời vệ sinh thiết bị thường xuyên để tránh nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Không nên tự ý sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết mạnh, mỹ phẩm chứa nhiều cồn hoặc các hoạt chất dễ gây kích ứng khi da đang bong tróc, nứt nẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu da khô kéo dài, ngứa dữ dội, nổi mẩn, sưng đỏ, rỉ dịch hoặc xuất hiện những vết nứt gây đau, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được tư vấn. Việc tự ý bôi thuốc, đặc biệt là thuốc chứa corticoid, có thể gây tác dụng không mong muốn nếu sử dụng sai cách.

Chăm sóc da trong thời tiết hanh khô không nhất thiết phải sử dụng nhiều sản phẩm đắt tiền. Duy trì thói quen làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm đều đặn và bảo vệ da đúng cách là những bước cơ bản giúp hạn chế mất nước, giảm kích ứng và giữ cho làn da khỏe mạnh.