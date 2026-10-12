Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nắng nóng kéo dài

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc nắng ráo cả tuần

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn của VTV thời tiết, tuần tới Thủ đô Hà Nội và toàn miền Bắc nắng ráo, mức nhiệt cao nhất 33-34.

Tại Thủ đô Hà Nội, Chủ nhật tới sẽ là ngày nóng nhất khi mức nhiệt 34 độ, những ngày còn lại mức nhiệt từ 32-33 độ. Thời tiết khá nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Về đêm và sáng sớm trời mát, mức nhiệt thấp nhất 23-25 độ.

Tại Trung Bộ, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh trở vào Đắk Lắk có mưa lớn đến thứ Ba. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có những nơi lượng mưa trên 80mm.

Tại Nam Bộ, triều cường kết hợp mưa lớn về chiều gây ra ngập úng nhiều nơi. Dự báo tuần tới chiều nào khu vực Nam Bộ cũng có mưa dông nguyên nhân do khu vực này đang chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

Dự báo cục bộ có điểm mưa to, lượng trên 60mm. Mưa kéo dài khiến tổng lượng mưa nhiều nơi tăng cao.

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội có nắng nóng kéo dài. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/10 đến ngày 13/10

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/10 đến ngày 21/10

- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 15/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ từ đêm 13-16/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.