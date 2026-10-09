Thời tiết Hà Nội trong Ngày Giải phóng Thủ đô

Thông tin quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, hiện nay (9-10), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường lệch Đông xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, gần sáng và ngày mai (10-10), Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa trong đợt này trên địa bàn thành phố phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: Cấp 1.