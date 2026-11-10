Thời tiết Hà Nội: Gió mùa Đông Bắc giật mạnh, người đi đường cần đặc biệt chú ý

Thời tiết với không khí lạnh kèm gió mạnh, giật cấp 9 ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngày 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết ở hết khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ lúc 01 giờ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, trạm Cô Tô đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, trạm Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Không chỉ trên biển ở các trạm đo, trong đợt lạnh lần này, trên đất liền gió Đông Bắc thổi mạnh ở cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, có lúc giật mạnh lên cấp 7-8.

Hà Nội xuất hiện những khu vực gió giật nguy hiểm

Ở khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều khu vực có gió Bắc giật mạnh, người di chuyển trên đường cần chú ý, đặc biệt ở các khu vực hút gió do nằm giữa các tòa cao tầng có thể đón hút gió Bắc. Thực tế, ngoài nhiệt độ xuống thấp khoảng 16°C, thì người dân Hà Nội còn cần chú ý đề phòng gió giật mạnh trên nhiều tuyến phố Hà Nội, đặc biệt tại những khu vực có các tòa nhà cao tầng.

Người tham gia giao thông cần hạn chế hoặc đặc biệt chú ý khi buộc phải di chuyển trong điều kiện thời tiết lạnh giá, mưa và gió giật. Gió mạnh cũng có thể thổi bật áo mưa, làm che khuất tầm nhìn hoặc khiến phương tiện chao đảo. Người dân nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế sử dụng ô, áo mưa rộng và chú ý quan sát khi đi qua những khu vực hút gió.

Thời tiết thủ đô Hà Nội trong ngày 10/11 tiếp tục được dự báo chuyển rét tăng cường, trời nhiều mây, có mưa dông, chú ý mưa rào và gió thổi mạnh.

Dự báo một số vùng mây đối lưu sẽ gây mưa rào và dông cho các phường/xã tại Hà Nội như Phúc Thọ, Hát Môn, Hoài Đức, Quảng Oai, Suối Hai, Tùng Thiện…và các khu vực khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết tiếp tục được dự báo ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, thành phố Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 09/11 đến ngày 11/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: đêm 09/11 và sáng 10/11 có mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Trời rét.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông.

- Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối 11/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 11/11 đến ngày 19/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi, riêng Bắc Bộ từ đêm 11-13/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong ngày và đêm 11/11; ngày 12/11 mưa lớn giảm dần. Từ ngày 13-14/11 phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 12-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ từ đêm 11-13/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.