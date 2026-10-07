Thời tiết giao mùa, 5 thói quen dễ khiến sàn gỗ nhanh xuống cấp

Khi thời tiết chuyển từ nóng sang se lạnh, nhiệt độ và độ ẩm trong nhà cũng thay đổi theo. Với những căn hộ sử dụng sàn gỗ trên diện rộng, đây là thời điểm gia chủ nên chú ý hơn đến cách vệ sinh và bảo quản.

Nếu chăm sóc không đúng cách, sàn có thể xuất hiện tình trạng cong vênh, co ngót, phồng mép hoặc có mùi ẩm. Đáng chú ý, nhiều nguyên nhân lại đến từ những thói quen rất quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày.

5 thói quen cần tránh khi chăm sóc sàn gỗ

Lau sàn quá nhiều nước

Đây là một trong những thói quen dễ ảnh hưởng đến sàn gỗ. Nếu thường xuyên dùng khăn quá ướt hoặc đổ nước trực tiếp lên bề mặt, hơi ẩm có thể len vào các khe nối, mép sàn và lớp vật liệu bên dưới.

Với sàn gỗ công nghiệp, nước đọng lâu có thể khiến phần cốt gỗ hút ẩm, dẫn đến phồng hoặc biến dạng. Sàn gỗ tự nhiên cũng có thể co giãn khi độ ẩm môi trường thay đổi.

Khi vệ sinh, nên vắt khăn thật kỹ và chỉ sử dụng lượng nước vừa đủ. Với vết bẩn nhỏ, có thể xử lý trực tiếp tại khu vực cần làm sạch thay vì lau cả sàn bằng khăn quá ướt.

Đóng kín nhà trong thời gian dài

Khi trời mát, nhiều gia đình có xu hướng đóng kín cửa để giữ nhiệt độ ổn định. Tuy nhiên, hơi ẩm từ nấu ăn, tắm rửa và sinh hoạt vẫn có thể tích tụ trong nhà nếu không có sự lưu thông không khí.

Vào những ngày thời tiết khô ráo, có nắng nhẹ, nên mở cửa trong khoảng thời gian phù hợp để không khí lưu thông. Với những căn hộ thường xuyên có độ ẩm cao, có thể cân nhắc sử dụng máy hút ẩm để duy trì môi trường ổn định hơn.

Bỏ qua các dấu hiệu bất thường ở khe và mép sàn

Khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, các thanh gỗ có thể giãn nở hoặc co lại ở mức nhất định. Vì vậy, những thay đổi bất thường tại khe nối hoặc mép sàn cần được kiểm tra sớm.

Nếu thấy khe sàn rộng bất thường, mép sàn phồng lên hoặc một số khu vực có cảm giác cập kênh khi bước qua, gia chủ không nên bỏ qua. Đặc biệt, những vị trí gần ban công, cửa nhà vệ sinh hoặc khu vực bếp cần được kiểm tra nguy cơ nước và hơi ẩm xâm nhập.

Trải thảm kín trên sàn

Khi trời se lạnh, thảm trải sàn được sử dụng nhiều hơn để tạo cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, thảm đặt kín trên diện rộng có thể khiến khu vực bên dưới khó thoát hơi ẩm.

Thảm ở gần cửa ra vào còn dễ giữ nước và bụi bẩn từ bên ngoài. Nếu không được vệ sinh, phơi khô thường xuyên, hơi ẩm có thể tích tụ giữa thảm và sàn, gây mùi khó chịu.

Gia đình nên lựa chọn loại thảm phù hợp, thường xuyên kiểm tra mặt dưới và chỉ đặt lại sau khi thảm đã khô hoàn toàn.

Kéo lê đồ nội thất trên sàn

Giao mùa cũng là thời điểm nhiều gia đình sắp xếp lại không gian sống. Tuy nhiên, việc kéo trực tiếp bàn ghế, tủ hoặc giường nặng trên sàn có thể làm xước bề mặt, thậm chí ảnh hưởng đến lớp bảo vệ bên ngoài.

Với đồ nội thất lớn, nên nhấc thay vì kéo hoặc sử dụng miếng đệm phù hợp dưới chân. Những vị trí thường xuyên chịu lực như chân bàn, ghế và tủ cũng nên được kiểm tra định kỳ.

Giữ độ ẩm ổn định để sàn bền hơn

Chăm sóc sàn gỗ khi giao mùa không có nghĩa là làm cho không khí càng khô càng tốt. Môi trường quá ẩm có thể ảnh hưởng đến gỗ, trong khi không khí quá khô cũng khiến một số loại sàn tự nhiên co ngót.

Gia chủ nên duy trì không gian thông thoáng, xử lý sớm các vị trí rò rỉ nước và không để nước đọng lâu trên bề mặt. Những căn phòng ít sử dụng cũng cần được kiểm tra định kỳ thay vì đóng kín trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng dụng cụ phù hợp với từng loại sàn và xử lý sớm các dấu hiệu bất thường. Những thói quen nhỏ này giúp hạn chế nguy cơ sàn xuống cấp và giảm chi phí sửa chữa, thay mới về sau.