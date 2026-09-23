Thời tiết dịp Trung Thu 2026 cần phòng mưa to

Dự báo thời tiết dịp Tết Trung thu trên cả nước: Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố dự báo có mưa lớn. Ảnh minh họa: canva.

Dự báo thời tiết mưa rào dịp Trung Thu

Ngày 23/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, dự báo thời tiết khu vực Bắc Bộ, ngày và đêm 24/9 (14/8 âm lịch): có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa >60%, tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-33 độ.

Ngày và đêm 25/9 (15/8 âm lịch): có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào và dông rải rác (xác suất mưa >60%), ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ.

Khu vực Trung Bộ:

Thanh Hóa, Nghệ An: Từ ngày 24-25/9 (từ 14/8-15/8 âm lịch): có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa > 65%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-32 độ.

Từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế: Từ ngày 24/9 đến ngày 25/9 (từ ngày 14/8 đến ngày 15/8 âm lịch), có mưa to đến rất to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh ngày 24/9 (ngày 14/8 âm lịch) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa >80%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27-30 độ.

Đêm 25/9 (đêm 15/8 âm lịch) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông (xác suất mưa >70%), nhiệt độ thấp nhất ngày từ 24-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Từ ngày 24/9 (từ ngày 14/8 âm lịch), phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (xác suất mưa >80%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27-29 độ.

Từ đêm 24/9 đến đêm 25/9 (từ 14/8 đến đêm 15/8 âm lịch), có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa >70%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-31 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ:

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày và đêm 24/9 (ngày và đêm 14/8 âm lịch), có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (xác suất mưa >70%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27-29 độ.

Ngày và đêm 25/9 (ngày và đêm 15/8 âm lịch), có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa >60%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 28-31 độ.

Nam Bộ: Từ ngày 24/9 đến ngày 25/9 (từ ngày 14/8 đến ngày 15/8 âm lịch), có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (xác suất mưa >75%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-31 độ.

Đêm 25/9 (đêm 15/8 âm lịch) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa >60%), nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ.

Thời tiết thủ đô Hà Nội dịp Tết Trung Thu 2026

Theo dự báo, tại Hà Nội, ngày và đêm 24/9 (14/8 âm lịch): có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa >60%, tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-32 độ.

Ngày và đêm 25/9 (15/8 âm lịch): có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-33 độ.