Thời tiết dịp 20/11: Miền Bắc rét, mưa có thể tăng cảm giác lạnh

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0 độ C, riêng khu vực Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn so với các năm từ 0,5-1,0 độ C.

Tuy nhiên, theo bản tin dự báo thời tiết từ nay đến ngày 20/11 thời tiết miền Bắc có nhiều ngày rét, có nơi rét đậm. Từ đêm 13/11 đến khoảng ngày 20/11, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Trong khi đó, tháng 11/2026, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm, các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh và khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại lượng mưa thấp hơn từ 20-40% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, dự báo mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc trong tháng 11/2026.

Như vậy, trong khoảng 10 ngày tới, Bắc Bộ có thể xuất hiện hình thái thời tiết rét kèm mưa, khiến cảm giác lạnh gia tăng.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 10/11 đến ngày 12/11

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi; riêng phía Tây Bắc Bộ từ đêm 11/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Đông Bắc Bộ ngày 12/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực Quảng Trị: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

- Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông đến hết đêm 11/11, sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối 11-12/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 12/11 đến ngày 20/11

- Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa rào và dông vài nơi vài nơi, riêng Bắc Bộ từ đêm 12/11 đến sáng 13/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 12-13/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Từ đêm 12-14/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 12-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ từ đêm 12-13/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia cảnh báo, thời tiết trong tháng 11/2026 cần chú ý như sau:

Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.