Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới: Bắc Bộ chuyển rét, có nơi rét đậm. Ảnh minh họa: canva.

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo thời tiết trong 10 ngày tới: Bắc Bộ chuyển rét, có nơi rét đậm; Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, mưa rào và dông nhiều nơi.

Cụ thể dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/11 đến ngày 19/11

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi. Ngày và đêm 18/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày 19/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 18/11 Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 19/11 Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều 19/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 19/11 phía Bắc trời chuyển lạnh.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/11 đến ngày 27/11: Phía Bắc trời lạnh

- Bắc Bộ: đêm 19-20/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 21/11 có mưa vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi; riêng Hà Tĩnh từ đêm 19-20/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: từ khoảng đêm 19-21/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau mưa giảm. Phía Bắc trời lạnh.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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