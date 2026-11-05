Thời tiết cực đoan đe dọa hạ tầng châu Âu

EEA ước tính nắng nóng cực đoan có thể khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Liên minh châu Âu (EU) giảm ít nhất 1% trong năm nay.

Theo báo cáo được cơ quan trên công bố cùng ngày, các đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng và bão lớn đã bộc lộ những điểm yếu trong hệ thống hạ tầng vốn được thiết kế dựa trên điều kiện khí hậu trước đây.

Tại Bồ Đào Nha, bão Kristin hồi tháng 1/2026 khiến hơn 1 triệu khách hàng mất điện, gây 345 vụ đóng đường và làm gián đoạn 11 đoạn đường sắt, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 5,3 tỉ euro.

Trong khi đó, hạn hán kéo dài tại Trung và Đông Âu làm mực nước sông xuống thấp, ảnh hưởng đến vận tải thủy và sản xuất điện. EEA ước tính ngành năng lượng chiếm khoảng 23% tổng thiệt hại kinh tế do hạn hán tại châu Âu, tương đương khoảng 2 tỷ euro mỗi năm.

Cơ quan này cảnh báo việc khắc phục từng công trình sau thiên tai không còn đủ để bảo đảm an toàn hạ tầng. Các nước cần đánh giá rủi ro trên toàn hệ thống, xây dựng phương án dự phòng và tính đến những kịch bản khí hậu tương lai trong quy hoạch, đầu tư và bảo trì, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì hoạt động kinh tế và ổn định đời sống xã hội.