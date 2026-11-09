Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2; toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trong khi đó, trên đất liền, khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng cảnh báo lũ quét sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ. Riêng tại Quảng Trị, trong những giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các xã/phường Dân Hóa, Đồng Lê, Kim Điền, Minh Hóa, Phong Nha, Tân Thành, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn.

Thời tiết chiều và đêm 9-11: Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3-4; trời rét; nhiệt độ 17-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời chuyển rét; nhiệt độ 16-22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to; gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời chuyển rét; nhiệt độ 15-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) chiều và đêm có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp.Huế) có mưa to đến rất to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh; nhiệt độ 16-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 19-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.