Dự báo, từ khoảng chiều và tối nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Tại TP Hà Nội, trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các Vân Đình, Hồng Sơn, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Hương Sơn. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong khi đó, ở miền Trung, từ đêm 8-11 đến ngày 9-11, ở phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi hơn 400mm.

Thời tiết chiều và đêm 8-11: Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa to. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội : Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm nhiều mây, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông cấp 2-3, tối và đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3-4; đêm trời chuyển lạnh; nhiệt độ 18-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đặc biệt là tỉnh Phú Thọ và phía Nam Lào Cai; gió Đông cấp 2-3; chiều tối và đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi đêm trời chuyển rét; các nơi khác đêm trời chuyển lạnh; nhiệt độ 16-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Huế) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm trời chuyển lạnh; nhiệt độ 20-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào chiều tối và đêm; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 19-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 25-35 độ C.