Tại tỉnh Tuyên Quang, mưa có cường suất lớn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, đặc biệt tại các khu vực đồi núi có địa hình dốc, ta luy đường giao thông và những nơi đã xuất hiện dấu hiệu sạt trượt. Mưa lớn cũng có thể gây quá tải hệ thống thoát nước, ngập úng khu dân cư, làm giảm tầm nhìn, gây trơn trượt và ách tắc giao thông.

Riêng tại TP Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra-đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường/xã: Quốc Oai, Sơn Đồng, Xuân Phương, Tây Mỗ, Phú Cát, Xuân Mai, Kiều Phú, Phú Nghĩa, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, An Khánh, Yên Nghĩa, Dương Nội, Bình Minh, Phú Lương, Thanh Oai, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Tam Hưng, Đại Thanh.

Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Thời tiết chiều và đêm 7-11: Các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.