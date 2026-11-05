Đáng chú ý, tại thành phố Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường/xã: Đại Xuyên, Phú Xuyên, Chương Dương, Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng, Nam Phù...

Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Thời tiết chiều và đêm 5-11: Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh, có mưa rào. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-33 độ C.