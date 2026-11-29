Dự báo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh/thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Trên biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m, hướng sóng Đông Bắc. Trong khi đó, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Ven biển các tỉnh từ TP Huế đến Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Thời tiết chiều và đêm 29-11: Bắc Bộ trời tiếp tục rét, Trung Bộ có mưa to. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; đêm trời rét; nhiệt độ 15-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa; gió nhẹ; đêm trời rét; nhiệt độ 13-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét về đêm; nhiệt độ 15-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; đêm trời lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 18-27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng Khánh Hòa ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào vào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-31 độ C.