Trong khi đó, Trung Bộ có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 150mm. Đáng chú ý, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai giảm dần. Trong khi đó, Nam Bộ duy trì trạng thái có mưa dông vào chiều tối.

Dự báo, từ chiều 27-11 đến sáng 30-11, ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chiều và đêm 26-11: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời rét, Trung Bộ mưa lớn. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét; nhiệt độ 16-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ 14-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 15-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 16-23 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 18-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 25-35 độ C.