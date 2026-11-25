Đáng chú ý, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm; riêng TP Huế có mưa to đến rất to.

Dự báo, trưa và chiều ngày 26-11, mưa lớn từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần. Trong khi đó, từ chiều tối 27-11 đến sáng 30-11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Thời tiết chiều và đêm 25-11: Miền Bắc rét sâu, miền Trung mưa lớn. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét; nhiệt độ 15-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 14-21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 13-20 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; riêng TP Huế có mưa to đến rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 16-23 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 18-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 25-35 độ C.