Dự báo, khu vực miền Trung, từ tối 24-11 đến đêm 25-11, từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đáng chú ý, trên biển, từ đêm 24-11 và ngày 25-11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Ven biển các tỉnh từ TP Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Thời tiết chiều và đêm 24-11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông, cảnh báo sóng lớn trên biển. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét; nhiệt độ 15-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trời chuyển rét, có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 14-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 14-21 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Huế tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông; gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5; phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 16-28 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 25-34 độ C.