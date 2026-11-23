Dự báo, trong thời gian trên, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực vùng núi, trung du cục bộ có nơi mưa to hơn 70mm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Trong khi đó, ở miền Trung, ngày 24-11, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 80mm. Ngày 25-11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi hơn 180mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chiều và đêm 23-11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét trở lại. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây; đêm có mưa, mưa rào; gió nhẹ; nhiệt độ 18-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 17-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 17-29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 20-30 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 25-34 độ C.