Thời tiết chiều và đêm 23-11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét trở lại
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết chiều và đêm 23-11: Bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 23-11 và ngày 24-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Dự báo, trong thời gian trên, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực vùng núi, trung du cục bộ có nơi mưa to hơn 70mm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.
Trong khi đó, ở miền Trung, ngày 24-11, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to hơn 80mm. Ngày 25-11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi hơn 180mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:
TP Hà Nội: Nhiều mây; đêm có mưa, mưa rào; gió nhẹ; nhiệt độ 18-29 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 17-29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ; đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 17-29 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 20-30 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-32 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 19-31 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 25-34 độ C.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-chieu-va-dem-23-11-khong-khi-lanh-tang-cuong-bac-bo-ret-tro-lai-1065826