Dự báo, từ đêm 23-11 và sáng 24-11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Riêng ngày 24-11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong khi đó, trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Đáng chú ý, ngày và đêm 23-11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cảnh báo có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Thời tiết chiều và đêm 22-11: Bắc Bộ chuẩn bị đón gió mùa Đông Bắc. Ảnh minh họa: Báo Đời sống Việt Nam

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm trời rét; nhiệt độ 18-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm trời rét; nhiệt độ 16-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm trời rét; nhiệt độ 17-25 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc đêm trời rét; nhiệt độ 18-26 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 19-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.