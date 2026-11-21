Thời tiết chiều và đêm 21-11: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết chiều và đêm 21-11: Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong khi Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.
Dự báo trong những giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.
Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:
TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm gió nhẹ; trời rét; nhiệt độ 15-22 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ 14-22 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm gió nhẹ; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 14-22 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; nhiệt độ 16-23 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 18-29 độ C.
Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thoi-tiet-chieu-va-dem-21-11-bac-bo-tiep-tuc-ret-dam-1065617