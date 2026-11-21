Dự báo trong những giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.

Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Trung Bộ mưa lớn. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm gió nhẹ; trời rét; nhiệt độ 15-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ 14-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm gió nhẹ; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 14-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; nhiệt độ 16-23 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 18-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ 23-34 độ C.