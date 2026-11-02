Trong chiều 2-11, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Thư Lâm, Đông Anh, Việt Hưng và các khu vực khác của TP Hà Nội.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại địa bàn các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực chiều và đêm 2-11:

TP Hà Nội: Có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 21-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-32 độ C.

Thời tiết chiều và đêm 2-11: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 19-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-33 độ C.