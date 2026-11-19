Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Dự báo, đêm 19-11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Đáng chú ý, đêm 19-11 và ngày 20-11 không khí lạnh cũng được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ chiều 19-11 đến đêm 21-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chiều và đêm 19-11: Bắc Bộ rét đậm, mưa lớn ở miền Trung. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét; nhiệt độ 16-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 15-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 15-22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; phía Bắc trời chuyển rét; nhiệt độ 17-24 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-33 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 18-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ 25-35 độ C.